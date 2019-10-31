"Слуга народа" заказала электоральное исследование в ОРДЛО

Партия "Слуга народа" заказала электоральное исследование на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью LB.ua сказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Отвечая на вопрос, действительно ли проходили такие замеры, Сивохо ответил: "Да".

При этом он отказался рассказать, как это происходило и какие результаты показало исследование. "Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!" - сказал советник главы СНБО.

При этом Сивохо добавил, что его команда в основном коммуницирует с жителями оккупированных территорий, когда те пересекают линию разграничения. "И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества", - сказал он.

Сивохо также заверил, что "уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»".

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.