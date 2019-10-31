На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку Маркива

Фото: twitter.com/AvakovArsen

На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку гвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Установили баннер в поддержку незаконно осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Любые старания РФ дискредитировать украинских бойцов не будут иметь успеха. Защищаем Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украины с тобой", - говорится в твиттере Авакова.

Сторона здания, на которой вывесили баннер, выходит на Софийскую площадь Киева .

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у горы Карачун под Славянском, на контролируемой боевиками территории.

Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.