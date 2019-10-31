На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку Маркива

МВД выразило украинцу моральную поддержку.

На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку Маркива
Фото: twitter.com/AvakovArsen
Фото: twitter.com/AvakovArsen

На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку гвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Установили баннер в поддержку незаконно осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Любые старания РФ дискредитировать украинских бойцов не будут иметь успеха. Защищаем Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украины с тобой", - говорится в твиттере Авакова.

Сторона здания, на которой вывесили баннер, выходит на Софийскую площадь Киева.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у горы Карачун под Славянском, на контролируемой боевиками территории.

Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с ДжулианиПомощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТОЗеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандалаГлава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
К защите осужденного в Италии нацгвардейца Маркива приступил украинский адвокатК защите осужденного в Италии нацгвардейца Маркива приступил украинский адвокат
Ветераны пикетировали МИД в поддержку "Азова"Ветераны пикетировали МИД в поддержку "Азова"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Суд отменил домашний арест экс-главе СБУ Киева, руководившему зачисткой ЕвромайданаСуд отменил домашний арест экс-главе СБУ Киева, руководившему зачисткой Евромайдана
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривенЧиновника полиции подозревают в содействии кражи на сумму более 2,5 миллиона гривен
Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции ДемедюкаЗеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка
Окружной суд Киева рассмотрит законность ежемесячной платы за садикиОкружной суд Киева рассмотрит законность ежемесячной платы за садики
Последние новости
Подгружаем последние новости