На бульваре Шевченко в Киеве установили скульптуру, посвященную Революции достоинства

Синюю ладонь заменил бурый шар.

Фото: Макс Требухов

На бульваре Шевченко в Киеве возле постамента бывшего памятника Ленину установили временную скульптуру, посвященную Революции достоинства.

Как сообщает корреспондент LB.ua, она получила название "Противостояние".

"Это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которое не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже за память. Таким рычагом, удерживающий на поверхности, является осознание себя свободным. Шар - как целостный организм, абсолютная форма, которая набрала обороты и запуталась в миллионах путей, вечный мощный двигатель, заряжающий воздуха электрическими волнами. Целое, которое иссеченно со всех сторон и должно собраться, чтобы выжить. Свобода - это противостояние доверия и заблуждения, решения и бессознательности, достижений и потерь. Противостояние как взаимоисключающие части одного целого", - так описывают скульптуру организаторы экспозиции.

Фото: Макс Требухов

Автором скульптуры стал художник Алексей Золотарев.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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