Новостей.COM ⇒
2019-10-29
Евросоюз открыл проектный офис в Мариуполе
Здесь будут реализовывать программы по децентрализации и борьбе с коррупцией.
Европейский Союз открыл офис проектов в Мариуполе Донецкой область.
Официальное открытие состоялось в рамках Первого инвестиционного форума при участии президента Владимира Зеленского и генерального директора по вопросам расширения ЕС в Европейской комиссии Кристиана Даниэльсона.
"Две программы ЕС, которые будут реализовываться именно тут, в этом офисе, это поддержка децентрализации и поддержка борьбы с коррупцией", - сообщил Зеленский.
По его словам, поддержка ЕС Украине уже достигла 15 млрд евро.
Напомним, что решение открыть проектный офис в Мариуполе было принято на 21-м саммите Украина-ЕС в начале июля
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
«« Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования
29.10.2019 10:05
29.10.2019 10:05
В Одессу с недельным визитом зашли четыре корабля НАТО »»
29.10.2019 11:42
29.10.2019 11:42
←+Ctrl+→