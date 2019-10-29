Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования

Большинство депутатов проголосовали за отклонение законопроектов №1044 и №1044-1.

?Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада отказалась запретить назначать генеральным прокурором лицо без юридического образования.

За отклонение законопроекта №1044 в первом чтении проголосовали 297 депутатов, №1044-1 - 289, при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Предлагалось, в частности, вернуть требование к наличию высшего юридического образования у кандидата на должность генпрокурора. Также предлагалось ввести требование к опыту работы в области права (а в законопроекте №1144 - и/или в правоохранительных органах) не менее 10 лет на момент назначения главой ГПУ.

Напомним, в 2016 году бывший президент Петр Порошенко одобрил закон о разрешении назначать генпрокурором кандидата без юробразования и опыта работы в прокуратуре и назначил главой ГПУ Юрия Луценко.

В 2018 году принятый под Луценко закон обжаловали в КС, но решение по нему не было принято. 10 сентября уже новая Рада приняла законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо ГПУ.

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