Аваков: мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну

Глава МВД считает, что "вряд ли Украина сможет достичь мира путем переговоров с РФ, но попробовать стоит.

Аваков: мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну
Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что добиться мира на Донбассе путем переговоров с Россией сложно, но, по его мнению, "попробовать стоит".

Об это он заявил, комментируя ситуацию с добровольцами-ветеранами в Золотом, сообщается на сайте МВД.

"По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну. Разведение - это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь хорошего мира путем переговоров с русскими, я в это не верю. Но, если путь, который можно пройти и убедиться в обратном - давайте его пройдем, при этом не переходя красные линии", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что сейчас в Золотом находятся добровольцы-ветераны. Как того требовал закон, после введения "желтой зоны" они сдали оружие, поэтому их действия абсолютно законны.

"Да, активисты там находятся, но ничего не нарушают. Мы говорили с ними сегодня утром, и спрашивали, есть ли конфликт в Золотом. Они рассказали, что вчера вечером стреляли. Мы думаем, что заходила ДРГ, но эту информацию еще нужно проверять. И было несколько пулеметных или автоматных очередей", - сказал Аваков.

Он также отметил, что подразделение Национальной гвардии "Азов" сейчас находится на своей базе под Мариуполем, тогда как за действия политической партии "Национальный корпус" ответственность несут ее руководители.

"Есть военное подразделение специального назначения НГУ "Азов", который сейчас находится на ротации в Урзуфе. А есть политическая партия "Национальный корпус", которая не имеет отношения к воинскому подразделению. Я не поддерживаю хаос, я поддерживаю логику", - пояснил Аваков.

Напомним, 25-26 октября президент Владимир Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте. Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.

Утром 28 октября к бойцам в Золотое приехала полиция. Замглавы НПУ Вадим Троян объяснил приезд правоохранителей "обычной проверкой" и заверил, что представителей "Нацкорпуса" не будут выгонять из Золотого.

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