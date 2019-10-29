НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)

Следственные действия проводятся в рамках дела об отмывании средств.

Во вторник утром в селе Зубра Львовской области начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича, а также его брата Ярослава.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск начался около 07:00. Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава отключены.

Обновление. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро подтвердили проведение обыска.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) на Львовщине. Следственное действие санкционированы и осуществляются в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013 - 2018 годов, легализовали более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

"Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - добавили в Бюро.

Напомним, Богдан Дубневич не прошел в Верховную Раду, проиграв выборы кандидату от "Голоса".