Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"

Антон Поляков недоволен генпрокурором Рябошапкой.

Депутат
?Антон Поляков
Фото: facebook.com/sluganarodu.polyakov.206

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Антон Поляков заявил, что другой депутат "заказал его криминальному авторитету".

Об этом Поляков сказал журналистам после встречи фракции "Слуга народа", передает hromadske.

Об этом парламентарий рассказал в контексте его недовольства генпрокурором Русланом Рябошапкой.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса - ред.) Приходько, который украл 2 млрд грн и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", - сказал Поляков.

Он рассказал, что спросил у президента Владимира Зеленского, когда глава парламента выдаст ему подписные листы, чтобы объявить недоверие Рябошапке и сменить его на другого генпрокурора.

Поляков утверждает, что "чиновник МВД" сообщил, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.

По словам Полякова, он назвал фамилию этого депутата, а Зеленский пообещал ему разобраться.

Борис Приходько - бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 млрд грн Аграрного фонда.

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