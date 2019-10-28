Украинского активиста в Крыму обвинили в подготовке подрыва здания администрации Сак

Приходько вменяют подготовку теракта и изготовление бомбы.

Украинского активиста в Крыму обвинили в подготовке подрыва здания администрации Сак
Фото: Крымская солидарность

ФСБ РоSSии предъявила задержанному 9 октября жителю Крыма Олегу Приходько обвинение в подготовке террористического акта (ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 223.1 УК РФ).

Об этом "Крым.Реалии" рассказал адвокат Назим Шехмамбетов.

"Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз – это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза", - рассказал он.

Издание "Ґрати" уточняет, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания администрации Сак "с целью воздействия на принятие органами власти решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины". Кроме того, следствие утверждает, что Приходько "при неустановленных обстоятельствах" изготовил взрывное устройство, поместив тротиловую шашку в корпус от огнетушителя. Устройство он якобы хранил в своем гараже, где его при обыске 9 октября обнаружили сотрудники ФСБ.

Приходько вину отрицает и заявляет о том, что взрывчатку ему подбросили во время обыска, а преследование носит политический характер. Также он рассказал адвокату и следователю о незаконном взятии у него образцов ДНК, которые, как он предполагает, могут быть использованы для фальсификации результатов генетически-молекулярной экспертизы, на которую было отправлено самодельное взрывное устройство.

"9 октября его задержали, привезли в здание ФСБ, где он пробыл до утра следующего дня, – пересказал Шехмамбетов показания Приходько по этому поводу. – Когда он уже был доставлен в Симферополь в управление, к нему подошел молодой человек, представился врачом, и под предлогом медосмотра взял у него тампоном образцы ДНК изо рта. Мы считаем, что это было сделано с целью нанесения образцов на взрывчатку, которая была передана на экспертизу, для фальсификации доказательств".

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