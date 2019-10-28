Уволенный Рябошапкой заместитель подал в суд

Сергей Кизь считает свое увольнение незаконным.

Уволенный Рябошапкой заместитель подал в суд
Сергей Кизь

Бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь, которого Руслан Рябошапка уволил месяц назад, подал иск в Окружной административный суд Киева.

Об этом говорится на сайте суда.

Кизь просит суд признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора и восстановить его в ней.

Бывший заместитель Рябошапки считает, что решение о его увольнении противоречит положениям Конституции, является противоправным и на этих основаниях подлежит отмене.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, что Кизь был уволен в связи с вступлением в действие закона о реформе органов прокуратуры. Его назначил заместителем предыдущий генпрокурор Юрий Луценко в июле 2019 года.

В органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года. Раньше занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

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