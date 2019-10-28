Замминистра инфраструктуры Лавренюк подал в отставку

Он занимал должность три с половиной года.

Замминистра инфраструктуры Лавренюк подал в отставку
Фото: censor.net.ua

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству министерства", - написал Лавренюк в фейсбуке.

По его словам, его функция в министерстве с приходом новой команды подошла к концу, и "нужно двигаться дальше".

Лавренюк занимал должность заместителя министра с мая 2016 года.

Он был последним заместителем Владимира Омеляна, который еще оставался в команде МИУ. Сейчас должность министра инфраструктуры занимает Владислав Криклий.

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