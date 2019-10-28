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2019-10-28
Замминистра инфраструктуры Лавренюк подал в отставку
Он занимал должность три с половиной года.
Фото: censor.net.ua
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку.
"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству министерства", - написал Лавренюк в фейсбуке.
По его словам, его функция в министерстве с приходом новой команды подошла к концу, и "нужно двигаться дальше".
Лавренюк занимал должность заместителя министра с мая 2016 года.
Он был последним заместителем Владимира Омеляна, который еще оставался в команде МИУ. Сейчас должность министра инфраструктуры занимает Владислав Криклий.
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