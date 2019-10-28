Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого

"Если их будут штурмовать, я один из первых напишу рапорт на увольнение".

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей "Национального корпуса" собираются выгонять из Золотого.

Об этом он сказал корреспонденту LB.ua в Золотом.

По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились представители "Национального корпуса", был обычной проверкой.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное", - сказал Троян.

На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: "Такой команды нету. Это неправда, это ложь - так нельзя делать"

"Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", - сказал Троян.

Напомним, что 25-26 октября президент Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.

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