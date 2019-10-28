Рада на этой неделе рассмотрит законы о санкциях за кнопокодавство и о деофшоризации

Также планируется рассмотрение законопроекта о соцгарантиях и статусе добровольческих батальонов.

?Рада на этой неделе рассмотрит законы о санкциях за кнопокодавство и о деофшоризации
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законы о санкциях за кнопокодавство и о деофшоризации.

Об этом на согласительном совете заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"На этой неделе на повестке дня у нас важные законопроекты. Это законопроект о социальных гарантиях и статусе военных добровольческих батальонов. Также - это закон о наказании за кнопкодавство", - сказал он.

Разумков также подчеркнул, что "это важная позиция, которую поддерживает в первую очередь украинское общество".

"Мы как народные депутаты от разных политических сил, идя в парламент, говорили о том, что это позорное явление, которое пока ещё существует в стенах парламента. Такими шагами мы, надеюсь, его уменьшим, а в дальнейшем полностью ликвидируем такое проявление и ноу-хау украинского парламента как кнопкодавство", - сказал он.

Также спикер сообщил, что депутаты на этой неделе рассмотрят два законопроекта об деофшоризации.

"Это важные законы", - отметил он.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Ранее Стефанчук анонсировал запуск системы голосования "Рада-4" с биометрической кнопкой, которая будет реагировать на отпечаток пальца депутата. По его словам , новая система может быть готова к эксплуатации 2020 после зимних каникул.

10 сентября представители движения "Честно" зафиксировали первый случай кнопкодавства в Раде девятого созыва. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области. Он нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу. 11 сентября депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, а Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. После этого нардепы публично извинились и пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.

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