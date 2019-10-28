Папский фонд заявляет об увеличении случаев гонения христиан в последние два года

Список стран, где притесняют христиан, пополнился Буркином-Фасо, Камеруном и Шри-Ланкой.

Папский фонд заявляет об увеличении случаев гонения христиан в последние два года
Сторонник ИГИЛ устанавливает флаг Исламского государства вместо хреста на церкви в Ираке
Фото: imcdn.org

Более чем в 20 странах мира христиане подвергаются систематическим гонениям в течение последних двух лет. Об этом говорится в докладе Папского фонда «Помощь Церкви в беде» «Гонимые как никогда ранее. Антихристианские преследования с 2017 по 2019 год», представленном накануне в римской базилике Святого Варфоломея.

"В этих странах одно лишь участие в Святой Мессе и богослужениях, в церковных встречах и пастырской деятельности общины, демонстрация религиозных символов или просто исповедание своей веры могут поставить под угрозу свободу и даже саму жизнь. Религиозные гонения проявляются по-разному, подчеркнул пакистанский кардинал: они могут принимать форму жестоких нападений, как это делает самопровозглашённое Исламское государство в Ираке и Сирии в отношении христиан и езидов, или же принимать более изощрённые формы, такие как дискриминация, угрозы, вымогательства, похищение людей и насильственное обращение в другую веру, отказ в гражданских правах или ограничение свобод. В Иране только в ноябре и декабре 2018 года были арестованы 142 христианина: их обвинили в принадлежности к «секте сионистов», которая пытается «ослабить ислам и Исламскую Республику». До 2003 года в Ираке проживали полтора миллиона христиан, летом 2019 года их число составляло менее 150 000 (-90%)", - говорится в докладе Папского фонда.

В период с 2017 по 2019 год список государств, в которых больше всего страдают христиане, пополнился такими странами, как Буркина-Фасо, Камерун и Шри-Ланка.

"Новым фронтом исламского фундаментализма стала Африка, о чём свидетельствует тот факт, что из 17 священников и одной монахини, убитых по всему миру в 2019 году, 14 были лишены жизни на этом континенте. Резко ухудшилась ситуация в Буркина-Фасо: только за первые шесть месяцев 2019 года было убито 20 христиан, в том числе 6 католических священников и один протестантский пастор", - говорится в документе.

Кроме того, в Индии за последние два года было совершено более 1 000 нападений на христиан со стороны индуистских экстремистов, которые также разрушили более 100 христианских храмов.

Также в докладе упоминаются политические и правительственные преследования. По различным оценкам, от пятидесяти до семидесяти тысяч заключённых в северокорейских исправительно-трудовых лагерях являются христианами, которых преследуют за веру и подвергают всем формам жестокого обращения, включая внесудебные казни.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
Чиновник Фонда госимущества задержан при получении $30 тыс. взяткиЧиновник Фонда госимущества задержан при получении $30 тыс. взятки
С начала года более 1 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУС начала года более 1 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУ
Кулеба: заявка Украины на ПДЧ остается в силе с 2008 годаКулеба: заявка Украины на ПДЧ остается в силе с 2008 года
Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"
Зеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцевЗеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцев
Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискациейБоевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией
За полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активисткаЗа полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активистка
"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену""Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"
Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием и пригласил его в МинскЛукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием и пригласил его в Минск
Количество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - ДубилетКоличество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет
Последние новости
Подгружаем последние новости