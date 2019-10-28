Разумков надеется, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" не подтвердится
"Это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подтвердится.
Об этом он сказал в интервью программе "Факты недели" на ICTV.
"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу, это должен быть вопрос правоохранительных органов, если есть такой фактаж, независимо от того, от какой политической силы, потому что там по поводу комитета вопросы, а в комитете есть представители разных политических сил. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", - сказал Разумков.
При этом спикер подчеркнул, что если информация подтвердится, все виновные должны понести наказание.
Напомним, 18 октября финансовый комитет Верховной Рады "провалил" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценком, хотя сам он отрицает это.
После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект.
23 октября для проверки этой информации было открыто уголовное производство, его будет расследовать НАБУ.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.10.2019 04:29