Разумков надеется, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" не подтвердится

"Это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу".

Разумков надеется, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" не подтвердится
Фото: ICTV

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подтвердится.

Об этом он сказал в интервью программе "Факты недели" на ICTV.

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу, это должен быть вопрос правоохранительных органов, если есть такой фактаж, независимо от того, от какой политической силы, потому что там по поводу комитета вопросы, а в комитете есть представители разных политических сил. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", - сказал Разумков.

При этом спикер подчеркнул, что если информация подтвердится, все виновные должны понести наказание.

Напомним, 18 октября финансовый комитет Верховной Рады "провалил" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценком, хотя сам он отрицает это.

После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект.

23 октября для проверки этой информации было открыто уголовное производство, его будет расследовать НАБУ.

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