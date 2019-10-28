МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4

В зоне подготовки к разведению остались волонтеры без оружия.

Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Национального корпуса" в Золотом-4.

Утром 26 октября во время поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский обратился к ним с требованием убрать имеющееся оружие из населенного пункта. Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян вечером 27 октября заявил, что это было сделано.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - сказано в сообщении МВД .

По словам Трояна, сейчас в районе, где готовится разведение войск, находится только группа волонтеров без оружия.

В Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Национальной полиции, туда также будет направлена Национальная гвардия.