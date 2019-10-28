МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4

В зоне подготовки к разведению остались волонтеры без оружия.

МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Ветераны-добровольцы в Золотом-4
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Национального корпуса" в Золотом-4.

Утром 26 октября во время поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский обратился к ним с требованием убрать имеющееся оружие из населенного пункта. Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян вечером 27 октября заявил, что это было сделано.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - сказано в сообщении МВД.

По словам Трояна, сейчас в районе, где готовится разведение войск, находится только группа волонтеров без оружия.

В Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Национальной полиции, туда также будет направлена Национальная гвардия.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области изъяли арсенал оружия террористов "ЛНР"В Луганской области изъяли арсенал оружия террористов "ЛНР"
До сих пор не ясно, как именно было возобновлено дело Пашинского, - юристДо сих пор не ясно, как именно было возобновлено дело Пашинского, - юрист
Увольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - МинкультУвольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - Минкульт
В "Слуге народа" о выборах на Донбассе: получим "хоть немножко терпимых" представителей для диалогаВ "Слуге народа" о выборах на Донбассе: получим "хоть немножко терпимых" представителей для диалога
Украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войскУкраинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке после разведения войск
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем былоКлимкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было
Зеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторовЗеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторов
Минздрав не смог убедить представителей Одесского медуниверситета отозвать свои судебные искиМинздрав не смог убедить представителей Одесского медуниверситета отозвать свои судебные иски
Гонтарева: в Приватбанке "не было активов вообще, это была пирамида”Гонтарева: в Приватбанке "не было активов вообще, это была пирамида”
Последние новости
Подгружаем последние новости