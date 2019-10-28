МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
В зоне подготовки к разведению остались волонтеры без оружия.
Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Национального корпуса" в Золотом-4.
Утром 26 октября во время поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский обратился к ним с требованием убрать имеющееся оружие из населенного пункта. Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян вечером 27 октября заявил, что это было сделано.
"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - сказано в сообщении МВД.
По словам Трояна, сейчас в районе, где готовится разведение войск, находится только группа волонтеров без оружия.
В Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Национальной полиции, туда также будет направлена Национальная гвардия.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.10.2019 04:29
28.10.2019 04:29