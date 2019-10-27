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2019-10-27
В днепровском военном госпитале скончался солдат 74-го ОРБ
Андрею Безрукову было 26 лет.
В военном госпитале Днепра умер украинский военный Андрей Безруков. Об этом в Фейсбук сообщила советница главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
Безруков скончался от стремительной онкологической болезни. Ему было 26 лет.
Боец служил в 74 отдельном разведывательном батальоне. Погибший военнослужащий был жителем Запорожья.
Напомним, 11 октября от полученных на Донбассе ранений скончался украинский военный Вячеслав Кубрак.
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