В днепровском военном госпитале скончался солдат 74-го ОРБ

Андрею Безрукову было 26 лет.

В военном госпитале Днепра умер украинский военный Андрей Безруков. Об этом в Фейсбук сообщила советница главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Безруков скончался от стремительной онкологической болезни. Ему было 26 лет.

Боец служил в 74 отдельном разведывательном батальоне. Погибший военнослужащий был жителем Запорожья.

Напомним, 11 октября от полученных на Донбассе ранений скончался украинский военный Вячеслав Кубрак.

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