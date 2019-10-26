В штабе ООС заявили, что Зеленский в Золотом общался не с военными

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами".

В штабе операции Объединенных сил заявили, что люди, с которыми общался в субботу в Золотом президент Владимир Зеленский, не являются военными ВСУ. Об этом говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук.

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил ", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что категории людей, которые могут находиться в районе ООС с оружием определены в Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - заявили в штабе.

Напомним, сегодня Зеленский посетил Золотое в Луганской области. На одном из телеграмм-каналов Национального корпуса появилось видео, в подписи к которому отмечалось, что президент общается с добровольцами. Один из мужчин подошел к Зеленскому с оружием и выразил свое недовольство разведением войск. Между ними завязалась словесная перепалка.