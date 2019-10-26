В штабе ООС заявили, что Зеленский в Золотом общался не с военными

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами".

В штабе ООС заявили, что Зеленский в Золотом общался не с военными
скриншот

В штабе операции Объединенных сил заявили, что люди, с которыми общался в субботу в Золотом президент Владимир Зеленский, не являются военными ВСУ. Об этом говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук.

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил ", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что категории людей, которые могут находиться в районе ООС с оружием определены в Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон о ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - заявили в штабе.

Напомним, сегодня Зеленский посетил Золотое в Луганской области. На одном из телеграмм-каналов Национального корпуса появилось видео, в подписи к которому отмечалось, что президент общается с добровольцами. Один из мужчин подошел к Зеленскому с оружием и выразил свое недовольство разведением войск. Между ними завязалась словесная перепалка.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Блок рекламы


Похожие новости
Сенцов: Зеленский в своих намерениях искрененСенцов: Зеленский в своих намерениях искренен
Зеленский: мы не знаем, каким будет закон об особом статусеЗеленский: мы не знаем, каким будет закон об особом статусе
Зеленский: все члены финкомитета Рады должны пройти детектор лжиЗеленский: все члены финкомитета Рады должны пройти детектор лжи
Зеленский рассчитывает, что реконструкция Бортнической станции аэрации начнется в 2020 годуЗеленский рассчитывает, что реконструкция Бортнической станции аэрации начнется в 2020 году
Курды заявили о полном выводе войск из "зоны безопасности" в СирииКурды заявили о полном выводе войск из "зоны безопасности" в Сирии
Зеленский пригласил Назарбаева в УкраинуЗеленский пригласил Назарбаева в Украину
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Зеленский встретится со Штайнмайером в ТокиоЗеленский встретится со Штайнмайером в Токио
Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции ДемедюкаЗеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка
Зеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцевЗеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости