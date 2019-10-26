Разумков: Украина не готова к компромиссам по территориальной целостности

Спикер парламента обсудил с генсеком Совета Европы полномочия украинской делегации в ПАСЕ.

Разумков: Украина не готова к компромиссам по территориальной целостности
Фото: Lb.ua

Украина остается недовольна возвращением делегации РоSSии в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), однако готова к диалогу относительно полномочий украинской делегации. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщается на сайте парламента.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - заявил спикер парламента.

Также Разумков заверил, что Украина готова работать на пользу Европы и Совета Европы, а также отметил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - подчеркнул он.

Ранее Разумков выразил надежду на полноценное участие делегации Украины в ПАСЕ.

Напомним, в конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько. Тем не менее, глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии.

23 сентября украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. На осенней сессии должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

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