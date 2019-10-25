Японский министр ушел в отставку из-за дынь и пчелиного молочка

Министр делал избирателям дорогие подарки.

Министр торговли Японии Иссу Сугавара ушел в отставку после того, как его обвинили в нарушении местных законов о выборах.

Японские СМИ пишут, что политик дарил своим избирателям дорогие дыни, апельсины и пчелиное маточное молочко, передает ВВС.

Японские избирательные законы запрещают политикам делать подарки избирателям.

Первым о возможном нарушении закона со стороны Сугавара написал японский еженедельник Shukan Bunshun. Издание сообщило, что офис министра якобы отправил 20 тыс. иен семье сторонника Сугавара, который умер незадолго до этого.

При этом в Японии существует обычай давать деньги семьям, в которых кто-то умер. Это воспринимается как знак сочувствия.

Сам господин Сугавара заявил журналистам, что он выясняет, действительно ли его действия были нарушением законодательства. Несмотря на это, сказал он, он в любом случае уйдет в отставку - чтобы этот скандал не повлиял на работу парламента.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что несет всю ответственность за назначение Иссу Сугавара на должность министра. Он извинился перед японским народом.