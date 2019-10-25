Японский министр ушел в отставку из-за дынь и пчелиного молочка

Министр делал избирателям дорогие подарки.

Японский министр ушел в отставку из-за дынь и пчелиного молочка
Иссу Сугавара
Фото: visionmp.com

Министр торговли Японии Иссу Сугавара ушел в отставку после того, как его обвинили в нарушении местных законов о выборах.

Японские СМИ пишут, что политик дарил своим избирателям дорогие дыни, апельсины и пчелиное маточное молочко, передает ВВС.

Японские избирательные законы запрещают политикам делать подарки избирателям.

Первым о возможном нарушении закона со стороны Сугавара написал японский еженедельник Shukan Bunshun. Издание сообщило, что офис министра якобы отправил 20 тыс. иен семье сторонника Сугавара, который умер незадолго до этого.

При этом в Японии существует обычай давать деньги семьям, в которых кто-то умер. Это воспринимается как знак сочувствия.

Сам господин Сугавара заявил журналистам, что он выясняет, действительно ли его действия были нарушением законодательства. Несмотря на это, сказал он, он в любом случае уйдет в отставку - чтобы этот скандал не повлиял на работу парламента.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что несет всю ответственность за назначение Иссу Сугавара на должность министра. Он извинился перед японским народом.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
Министр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТОМинистр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО
Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо"Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо"
Двое работников "Луганскводы" получили ранения из-за обстрела боевиковДвое работников "Луганскводы" получили ранения из-за обстрела боевиков
Кабмин назначил замминистра обороны ПолищукаКабмин назначил замминистра обороны Полищука
Комитет министров Совета Европы в декабре рассмотрит вопрос украинской судебной реформыКомитет министров Совета Европы в декабре рассмотрит вопрос украинской судебной реформы
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизменеЗамминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики КутовойВ Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
Кабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрикКабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрик
В Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили водуВ Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили воду
Руководство Морской администрации уволено в полном составеРуководство Морской администрации уволено в полном составе
Последние новости
Подгружаем последние новости