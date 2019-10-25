Сын Роднянского стал экономическим советником Кабмина

Роднянский-младший получил PhD в Принстоне и работает в Кембридже.

Сын Роднянского стал экономическим советником Кабмина
Фото: arodnyansky.com

34-летний экономист Александр Роднянский, сын телевизионного продюсера Александра Роднянского, стал старшим экономическим советником Кабинета министров Украины.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве. "Украинская правда" получила подтверждение этой информации от самого Роднянского-младшего.

Роднянский выехал из Украины в 6-летнем возрасте. С 2009 по 2011 года был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца.

В 2017 году получил степень доктора наук в Принстонском университете, потом работал в Кембридже. Сферой его специализации являются международная экономика и финансы, эмпирическая политическая экономия.

Отец Роднянского был основателем телеканала "1+1", который сейчас принадлежит Игорю Коломойскому.

Официально о назначении Роднянского старшим экономическим советником правительства не сообщалось. "Люди, работающие в Офисе президента сказали мне, что моя фамилия является фактором риска.Моя фамилия могла вызвать скандал сама по себе. Мне это сказали еще до того, как я решил, хочу ли я быть назначенным на должность в правительстве или нет", - пояснил Роднянский.

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