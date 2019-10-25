С начала года более 1 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУ

Комплектование происходит "по экстерриториальному принципу".

С начала года более 1 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУ
Призывники (архивное фото)
Фото: Макс Левин

С начала года более тысячи срочников Сухопутных войск заключили контракт с Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Если брать по всем Вооруженным Силам, то эта цифра будет, как минимум, вдвое больше. Сейчас срочники - это потенциальный источник комплектования армии военнослужащими контрактной службы", - отметил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко.

Он также отметил, что со срочниками проводят агитацию в воинских частях. "И надо сказать, что привлекать людей на контракт, которые уже убедились, что такое военная служба, значительно проще", - добавил Качаненко.

По его словам, в ВСУ комплектование срочниками происходит по экстерриториальному принципу. То есть человек, призванный из Киева или столичной области, здесь служить не может. Вернуться "домой" он может только заключив контракт.

"Почти всех срочников направляют после призыва в учебные центры, где они проходят обучение. Например, представители Президентского полка едут в учебный центр, там ищут киевлян и проводят с ними беседу. Такими образом немало молодежи соглашаются заключить контракт и служить ближе к дому", - добавил Качаненко.

Напомним, в апреле военным-контрактникам в зоне ООС повысили зарплаты.

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