Министр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО

"Договорились о дорожной карте с результатами, временными рамками, статусом выполнения".

Министр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО
Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО с целью практического внедрения стандартов альянса в ближайшей перспективе.

Как сообщает "Интерфакс-Украины", он сказал об этом в пятницу в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов НАТО с партнерами по операции в Афганистане.

"В ходе этого визита наша цель была определить наши позиции в отношении будущего вступления в НАТО, в отношении нашей евроатлантической интеграции, и какими должны быть дальнейшие шаги в этом направлении в ближайшем будущем. Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его нацеленным на практические результаты - вопрос будет не в подписании документов, а конкретной имплементации стандартов в конкретной перспективе, - сообщил Загороднюк.

"Мы договорились с генсеком и его замом о дорожной карте с конкретными результатами, временными рамками, статусом выполнения. Будет одна команда – со стороны НАТО и Министерства обороны, которая будет отслеживать выполнение работы", - пояснил он.

Загороднюк сказал, что после выполнения этого плана "можно будет сказать, что Вооруженные силы перешли на стандарты НАТО".

Он сообщил приоритеты такого сотрудничества с целью перехода на стандарты НАТО. "Мы будем изменять воинские уставы. Сейчас идет трансформация в сфере управления вооруженными силами, мы изменяем организационную структуру Генерального штаба, меняем структуру управления Вооруженными силами. Они адаптируются в формат, совместимый с форматом НАТО. Мы ожидаем первые результаты в конце этого года - начале следующего", - сказал глава оборонного ведомства.

"От НАТО нам нужна практическая поддержка, методологиями, советниками. Группа, которая будет заниматься проверкой выполнения этих планов, по их выполнению будет подводить итоги. Таким образом, мы получим дорожную карту, по которой будем продвигаться и отчитываться", - добавил министр.

Загороднюк утверждает, что в этом отношении Украина нашла "полную поддержку союзников". "Нам сказали, что мы попадаем в стратегию, которую НАТО планирует разрабатывать для всех своих партнеров", - отметил он.

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