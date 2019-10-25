За сутки боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий получил ранение.

За сутки боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 155 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ; у Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

С начала текущих суток террористы огневой активности не проявляли.

Напомним, в четверг из-за обстрела боевиков получили ранения двое работников "Луганскводы", которые проводили ремонтные работы.

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