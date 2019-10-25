Прокурор Кулик не прошел аттестацию для перехода в Офис генпрокурора

Из 1082 прокуроров успешно сдали экзамен 775 человек из 964, еще 118 - не явились.

23 - 24 октября 2019 прокуроры Генеральной прокуратуры Украины прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

По предварительным данным, из 1082 прокуроров, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 человек из 964. Еще 118 человек не явились.

Также был утвержден список прокуроров, которые перешли на следующий этап (тестирование на общие способности), результаты которого будут также опубликованы на сайте ГПУ.

Как сообщает в фейсбуке "Центр противодействия коррупции", среди непрошедших переаттестацию - прокурор Константин Кулик.

"Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что у него нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость. Между прочим, после отмены наказания за незаконное обогащение, Кулики уже особо не скрывают свои семейные отношения. И это тот Кулик, которого Луценко сравнивал с апостолом Павлом и вместо освобождения давал высокие должности. Тот Кулик, которому Порошенко давал ордена, а потом беспощадно критиковал во время одного из эфиров", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Кулик может стать заместителем генпрокурора Виталия Рябошапки.

В 2016 году Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

В апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Кулик - эффективный сотрудник.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".