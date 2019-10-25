Московский суд заочно арестовал россиянина Гаврилова, попросившего политубежища в Украине

Люблинский суд Москвы в четверг изменил меру пресечения Сергею Гаврилову, одному из фигурантов так называемого уголовного дела экстремистской группы "Новое величие", который сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища в Украине.

Об этом сообщил "Интерфакс".

В суде также сообщили, что меру пресечения Гаврилову изменили с домашнего ареста на заключение под стражу. Кроме того, уголовное дело Гаврилова выделили в отдельное производство.

"В отношении других фигурантов судебное разбирательство продолжилось", - уточнили в суде.

В РоSSии Гаврилов является обвиняемым по уголовному делу о создании и участии в экстремистском сообществе (ч.1 и ч.2 ст. 282.1 УК РФ), так называемому делу "Нового величия". В настоящее время оно слушается в московском суде, на скамье подсудимых - восемь человек, все они вину не признают. Следствие утверждает, что активисты хотели "свергнуть конституционный строй и установить временное правительство РФ ".

Защита заявляет, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.