Боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского

Террористы демонстрируют свое нежелание соблюдать договоренности.

Боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

ПророSSийские боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил на участке разведения войск около Петровского и Богдановки в Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"24 октября противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на готовность ВСУ провести разведение сил на этом участке, боевики демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.

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