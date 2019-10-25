Аваков заступился за "Азов" перед американцами

Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с заместительницей главы миссии США в Украине Кристиной Квин.

Их разговор касался ситуации вокруг подразделения специального назначения "Азов" (в/ч 3057) Национальной гвардии, который в США предложили признать террористической организацией.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава "Азова" является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение и Национальную гвардии Украины, прежде всего в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - заявил Аваков Квин.

Он заявил, что "Азов" показал высокую эффективность в защите государства от военной агрессии со стороны РоSSии, и теперь его пытаются дискредитировать "другим, гибридным методом".

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", - отметил Аваков.

Напомним, батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. Осенью того же года батальон был расширен до полка. В 2015 году личный состав "Азова" был принят по контракту в Национальную гвардию.

Бойцы "Азова" принимали участие в освобождении Мариуполя и соседних населенных пунктов. В последнее время личный состав "Азова" был привлечен к выполнению боевых задач на первом рубеже обороны в районе Светлодарской дуги.