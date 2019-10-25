Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии

В АдГ и "Левой партии" требовали снятия санкций, указывая на их неэффективность.

Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Фото: 24 канал

Парламент Германии в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении РоSSии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против РоSSии", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении РоSSии - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против РоSSии, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога".

В отношении ситуации на востоке Украины, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода и сейчас действуют до 15 марта 2020 года.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2020 года.

14 октября испанец Жозеп Боррель, который вскоре станет главой европейской дипломатии, пообещал, что изменение состава Еврокомиссии не изменит подходы ЕС в вопросе санкций против РоSSии, целью которых является полное выполнение Минских соглашений и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии солдат-срочник застрелил восемь сослуживцевВ РоSSии солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев
В РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в УкраинеВ РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в Украине
Посол Украины в Германии назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой"Посол Украины в Германии назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой"
МИД требует от РоSSии немедленного освобождения журналиста АсееваМИД требует от РоSSии немедленного освобождения журналиста Асеева
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии, - ГерусКабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии, - Герус
США вводят новые санкции против КубыСША вводят новые санкции против Кубы
МИД направил РоSSии ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛОМИД направил РоSSии ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО
Адвокат отрицает наличие новых дел против ПашинскогоАдвокат отрицает наличие новых дел против Пашинского
Панама закрыла дело против Порошенко, – адвокатПанама закрыла дело против Порошенко, – адвокат
Тимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из РоSSииТимошенко требует отменить поправку Геруса, которая открывает импорт электроэнергии из РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости