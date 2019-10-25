Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии

В АдГ и "Левой партии" требовали снятия санкций, указывая на их неэффективность.

Парламент Германии в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении РоSSии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против РоSSии", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении РоSSии - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против РоSSии, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога".

В отношении ситуации на востоке Украины, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода и сейчас действуют до 15 марта 2020 года.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2020 года.