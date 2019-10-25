Лондонский аэропорт изменил написание столицы Украины

В аэропорту Гатвик впервые "приземлился рейс из #KyivNotKiev".

Лондонский аэропорт Гатвик изменил написание столицы Украины на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

В ведомстве заявили, что в четверг, в 11:25 утра "приземлился рейс из #KyivNotKiev".

Напомним, 21 октября официально начала писать название столицы Украины как Kyiv Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

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