Лондонский аэропорт изменил написание столицы Украины

В аэропорту Гатвик впервые "приземлился рейс из #KyivNotKiev".

Лондонский аэропорт Гатвик изменил написание столицы Украины на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

В ведомстве заявили, что в четверг, в 11:25 утра "приземлился рейс из #KyivNotKiev".

Напомним, 21 октября официально начала писать название столицы Украины как Kyiv Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).