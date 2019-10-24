Сенцов: Зеленский в своих намерениях искренен

"Я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, где-то отступили или капитулировали".

Сенцов: Зеленский в своих намерениях искренен
Фото: president.gov.ua

Режиссер Олег Сенцов считает, что президент Владимир Зеленский - самый искренний президент в истории Украины.

"Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было. Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные", - сказал Сенцов в интервью НВ.

Он также поддержал шаги Зеленского по прекращению активных боевых действий на Донбассе.

"Я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, где?то отступили или капитулировали. Я этого не вижу. Я вижу только желание, небольшие шаги навстречу переговорам, которые могут привести к освобождению пленных и прекращению огня. Если бы эти шаги были сделаны раньше, девушке Ярославе снайпер не выстрелил бы в голову", - сказал Сенцов.

"Понятно, что Путин не вернет Донбасс на наших условиях, это все должны понимать. На его условиях мы не возьмем. Но прекратить боевые действия, чтобы у нас день через день не гибли ребята, — это реально. Вернуть наших пленных — это реально", - считает он.

Напомним, что Олег Сенцов более пяти лет провел в заключении под надуманными обвинениями. РоSSия отпустила его только в конце сентября 2019 года в рамках обмена 35 на 35.

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