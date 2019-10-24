В РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в Украине

Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста в Москве.

В РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в Украине
Сергей Гаврилов
Фото: Кадр видео Грани.Ру

26-летний фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, бежал в Украину и попросил там убежища.

Об этом сообщили заблокированный в РоSSии оппозиционный сайт "Грани" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

РоSSийское государственное информагентство ТАСС подтвердило информацию со ссылкой на "источник в правоохранительных органах".

По данным "Граней", Гаврилов попал в Украину через Беларусь, он пересек КПП "Сеньковка" в понедельник в 14:00.

Госпогранслужба Украины 22 октября сообщила о 26-летнем россиянине, попросившем политического убежища при прохождении пограничного контроля.

"В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

Информации о личности просителя убежища в ГПСУ не предоставили. После проведения "необходимых мероприятий" россиянина направили в миграционную службу.

Гаврилов - житель Москвы, инженер-программист, пишут "Грани".

"Нашел страницу "Нового величия" во "Вконтакте" после задержания на акции сторонников Вячеслава Мальцева в Москве 5 ноября 2017 года, по обвинению в участии в которой его оштрафовали на 12 тысяч рублей. Он возмутился наказанием, стал посещать оппозиционные сайты и группы в соцсетях, общаться с другими протестно настроенными людьми во "Вконтакте". Участвовал в нескольких встречах с другими фигурантами дела", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали (берут) участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и граждан РоSSии, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

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