"Евросолидарность" выиграла суд у News One

Политическая партия "Европейская Солидарность" выиграла суд по иску телеканала News One о защите деловой репутации и отстояла право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции.

Об этом информирует пресс-служба политсилы.

Согласно сообщению, Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции об антигосударственных и антиукраинских высказываниях и фактах, которые ретранслирует телеканал News One, а также о соответствии риторики СМИ "темникам Кремля" и месседжам роSSийской пропаганды, являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала", - говорится в сообщении.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Отмечается, что по этому делу "Европейская Солидарность" выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране.

Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде по оценке деятельности институтов защищены статьей 80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

"«Европейская Солидарность» является партией, которая придерживается европейских принципов демократии и свободы слова, и будет отстаивать право каждого на возможность реагировать на любые процессы, происходящие в стране", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, накануне "Европейская солидарность" обвинила канал "1+1" в нарушении журналистских стандартов. В партии заявляют, что канал прибегает к лжи.