Зеленский: мы не знаем, каким будет закон об особом статусе

"Готовы обсуждать и в "нормандском формате", и с обществом Украины".

Зеленский: мы не знаем, каким будет закон об особом статусе
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

"Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем", - сказал президент Украины.

При этом он пообещал, что "никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет".

Напомним, действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2018 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.

Сам закон должен быть еще написан.

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