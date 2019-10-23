Эксперты из США провели для сотрудников Нацгвардии интенсив по использованию полиграфа

Такие учения для проводят для правоохранителей не реже одного раза в год.

?Эксперты из США провели для сотрудников Нацгвардии интенсив по использованию полиграфа
Архивное фото
Фото: facebook/НАБУ

Полиграфологи из Соединенных Штатов провели для правоохранителей из Украины, Беларуси и Азербайджана интенсив по использованию полиграфа.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

При содействии Посольства США в Украине иностранные эксперты полиграфологии учили правоохранителей, как корректно проводить тестирование, беседы и получать признание у подозреваемых с помощью детектора лжи. Отмечается, что среди спикеров были Марк Хэндлер - эксперт-полиграфолог по вопросам достоверности, член совета директоров Американской Ассоциации Полиграфа и Мишель Си Де Ла Пека - действующий сотрудник федеральной правоохранительной структуры США.

"Допрос - это как процесс изготовления сосисок, который никто не хочет видеть, но рано или поздно нам придется показать, как мы проводим допрос, иначе нас будут подозревать в нарушении чистоты опыта", - отметил Си Де Ла Пека.

Такие учения для проводят для правоохранителей не реже одного раза в год. К ним уже привлекались почти все специалисты по данному направлению из Нацгвардии. На этот раз среди них было 14 офицеров, которые специализируются на полиграфологии.

"Чтобы дослужиться до полиграфолога вы должны быть стражем, быть специальным агентом минимум пять лет и быть красивым! Все остальное - вопрос колоссального опыта работы с различными ситуациями", - добавил Си Де Ла Пека.

По итогам леторы вручили слушателям 100 сертификатов о прохождении курса.

Фото: ngu.gov.ua

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти детектор лжи.

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