Организатор концертов "Квартала" стал советником секретаря СНБО

Максим Ткаченко избран в Верховную Раду от "Слуги народа".

Депутат Верховной Рады Максим Ткаченко, который до избрания в парламент занимался организацией концертов "Квартала 95" и связанных с ним проектов, стал советником секретаря СНБО.

Об этом сообщила пресс-служба депутата в фейсбуке

"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди - много продуктивной работы", - отметил нардеп.

Напомним, 18 октября бывший КВН-щик, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

22 октября Сивохо отправился на Донбасс в рамках выездного заседания комитета Верховной Рады по деоккупации. На фотографиях рядом с шоуменом находиится и Ткаченко.