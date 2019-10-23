Зеленский рассчитывает, что реконструкция Бортнической станции аэрации начнется в 2020 году

Во время рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока.

Об этом сообщается на сайте президиента.

"Сотрудничество с JICA чрезвычайно важно для нашей страны, особенно в контексте реализации масштабных реформ, которые происходят сейчас. Недавно правительство одобрило план действий на следующие пять лет. Мы действительно верим, что эта программа будет реализовываться не в теории, а на практике. Это включает развитие человеческого капитала и экономики, европейской интеграции и улучшение безопасности и благосостояния граждан Украины", - сказал Зеленский, отметив, что реализация этого плана позволит создать в стране миллион дополнительных рабочих мест.

Президент подчеркнул, что одним из ярких результатов совместной работы Украины с JICA является успешное завершение модернизации международного аэропорта "Борисполь" (Киев) за счет льготного кредита.

Зеленский также отметил важность реализации второго проекта, а именно модернизации Бортнической станции аэрации, что поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность жизни людей.

"Надеюсь, что уже в ближайшее время будет подписан контракт с генеральным подрядчиком и с начала следующего года будут начаты строительные работы на объекте", - сказал он.

Также, по его словам, важными перспективными инфраструктурными проектами могут быть строительство мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве в рамках совершенствования южного транспортного коридора; а также подготовка проекта по переработке твердых бытовых отходов.

Президент поблагодарил агентство за поддержку Украины в рамках программы "Официальная помощь развитию".

Напомним, Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции, построенной еще во времена СССР , уже давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки.

В 2015 году Украина подписала кредитный договор с JICA на 108,193 млрд иен (около 970 млн долларов США) для реконструкции Бортнической станции. Кредит выделен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет на оплату тела кредита.

Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации - шесть лет.

В марте 2019 года "Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию БСА. В июне Кабмин одобрил увеличение стоимости работ по реконструкции Бортнической станции аэрации на 19,4 млрд гривен, до 38,7 млрд гривен.