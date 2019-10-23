Курды заявили о полном выводе войск из "зоны безопасности" в Сирии

YPG полностью выполнили свои объязательства.

Курды заявили о полном выводе войск из "зоны безопасности" в Сирии
Фото: middle-east-online.com

Командующий Сирийских демократических сил Мазлум Абди уведомил вице-президента США Майка Пенса о выполнении всех своих обязательств в рамках пятидневного перемирия на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

"Пришло письмо от генерала Мазлума о том, что они выполнили все свои обязательства в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Турцией по выводу YPG из контролируемой Турцией зоны безопасности", - заявил представитель администрации США.

По словам второго представителя Белого дома, данные разведки свидетельствуют о том, что бойцы SDF покинули приграничные районы.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

17 октября после длительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом Реджеп Тайип Эрдоган согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать формированиям YPG возможность покинуть "зону безопасности" в северной Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы YPG покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы.

22 октября президенты РоSSии и Турции договорились о продлении еще на 150 часов режима прекращения огня.

Кроме того, Москва и Анкара организуют совместное патрулирование зоны безопасности на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией.

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