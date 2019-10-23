Экс-нардеп Микитась взят под стражу с залогом 80 млн гривен

Суд изменил меру пресечения для народного депутата Украины 8-го созыва, экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Экс-нардеп взят под стражу с залогом 80 млн гривен, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 22 октября 2019 года, Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда рассмотрена жалоба прокурора на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 04.10.2019 по делу бывшего президента Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд». По результатам судебного рассмотрения суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 14.11.2019 с возможностью внесения залога в размере 80 млн гривен", - говорится в сообщении.

Данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 4 октября ВАКС суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет.

Прокуроры САП просили суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривен.

2 октября Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

14 мая НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен. 20 мая Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде - за 2 млн гривен.