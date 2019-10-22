Новостей.COM ⇒
2019-10-22
Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии NewsOne
Канал хотят закрыть за систематическое разжигание вражды в эфире.
Фото: newsone
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещании об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.
Об этом говорится на сайте суда.
5 сентября Нацсовет рассмотрел материалы внеплановой проверки ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), признав многочисленные и неоднократные нарушения вещателем законодательства в части разжигания вражды и ненависти. В связи с этим было принято решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию.
С осени 2018 года NewsOne принадлежит Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
«« Суд Харькова провел заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерыва
22.10.2019 14:16
22.10.2019 14:16
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест »»
22.10.2019 14:16
22.10.2019 14:16
←+Ctrl+→