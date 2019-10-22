Гвардиоле поступило неожиданное политическое предложение от экс-главы Каталонии

Главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле поступило предложение возглавить движение "Вместе за Каталонию", сообщает El Confidencial.

Идею подключить Пепа к политической жизни Каталонии выразил Лидер Каталонской европейской демократической партии, бывший президент Женералитета Каталонии Артур Мас, уточняет издание.

При этом Мас надеется, что Гвардиола в перспективе может стать главой правительства региона.

Издание сообщает, что информацию о Гвардиоле подтвердили в окружении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Отметим, что Гвардиола неоднократно высказывал свою поддержку каталонским сепаратистам.

Добавим, что из-за массовых протестов в Барселоне Ла Лига перенесла "Эль-Классико".