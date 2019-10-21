ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ

Чаще всего такие предложения поступают работникам сферы интернет-услуг, от которых требуют незаконно собирать конфиденциальные данные.

ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Фото: Lb.ua

Контрразведчики СБУ установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют крымчан соглашаться на конфиденциальное сотрудничество, основная задача которого – собирать информацию о проукраинских жителях временно оккупированного полуострова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Такие предложения, прежде всего, поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в соцсетях и другую личную информацию пользователей. Потом эти данные используются спецслужбами РФ для преследования проукраинских жителей.

При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций.

Кроме того, контрразведка установила, что в подобной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер Главного управления СБУ Крыму Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

СБУ также предупредила, что переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, (шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины) наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет .

От уголовной ответственности освобождают завербованных враждебными спецслужбами, которые не выполняют задания врага, а сообщают об этом в правоохранительные органы Украины.

Напомним, экс- сотрудника СБУ заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации "ДНР".

Злоумышленник подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами вроде уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих ВСУ и СБУ. Если люди отказывали, злоумышленник пытал их и угрожал незаконным лишением свободы.

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