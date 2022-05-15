В Мелитополе оккупанты начали собирать списки людей, - Федоров

Пытаются восстановить реестр тех людей, которые сегодня остались в городе.

В Мелитополе оккупанты начали собирать списки людей, - Федоров
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Во временно оккупированном Мелитополе роSSийские захватчики, вероятно, готовятся к проведению псевдореферендума.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

Как он отметил, несколько дней назад россияне начали собирать списки людей. РоSSияне говорят, что в связи с тем, что в городе 80% безработных людей, они якобы собирают анкетные данные об образовании, возрасте для того, чтобы "помочь с работой".

"Однако мы четко понимаем, что таким образом они пытаются восстановить реестр тех людей, которые сегодня остались в Мелитополе, и использовать его. Вероятно, они готовятся к какому-то "референдуму", - пояснил мэр города.

Напомним, что роSSийские войска продолжают использовать украинскую авиабазу в оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область).

А в апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации РоSSии украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.

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