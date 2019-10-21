Евросоюз может дать Великобритании отсрочку по "брекситу" до февраля

Британия сможет выйти из ЕС в ноябре, декабре или январе.

Евросоюз может дать Великобритании отсрочку по
Фото: pixabay.org

Европейский союз может дать Великобритании отсрочку по "брекситу" до февраля, если премьер-министр Борис Джонсон на этой неделе не сможет провести через парламент необходимый законопроект.

Об этом пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По их словам, даты отсрочки можно будет поменять. Великобритания сможет выйти из ЕС в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет принят британским парламентом.

Если премьер Джонсон столкнется с противодействием или парламент решит провести второй референдум, то страны ЕС во главе с Германией будут настаивать на новой отсрочке - до июня следующего года.

Напомним, в субботу британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о "брексите" до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода страны из ЕС.

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