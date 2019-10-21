В Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили воду

Без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей.

В Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили воду
В Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили воду
Фото: Макс Требухов

В Лисичанске из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключили от электропитания три насосные станции. Об этом сообщили в ГосЧС.

"18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения три насосные станции ЛКП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская")”, - говорится в сообщении.

В результате без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей из Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

Сотрудники ГосЧС в субботу, 19 октября, подвозили населению техническую воду.

Напомним, в прошлом году в Лисичанске остановились троллейбусы из-за долгов за электроэнергию. Тогда часть троллейбусов осталась на линиях, поскольку отключение произошло без предупреждения.

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