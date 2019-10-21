Правительство РФ одобрило законопроект о признании украинцев и белорусов носителями русского языка

Правительство РоSSии одобрило отмену собеседования для уроженцев Украины и Беларуси и признание их носителями русского языка при получении гражданства РФ . Об этом сообщается на сайте роSSийского правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 федерального закона "О гражданстве РоSSийской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без собеседования украинцев и белорусов, свободно владеющих русским языком, при подаче ими соответствующего заявления.

Порядок подачи заявлений определит роSSийское МВД .

Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в РоSSии, а также гражданство в упрощенном порядке. Обладателям такого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.

Ранее МИД РФ заявил о "двойной дискриминации" русского языка в Украине после заявления министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года.

Напомним, Путин также назвал Израиль "русскоязычным государством".