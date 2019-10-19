Рябошапка: ГПУ проверяет материалы по шести "проблемным" банкам

"В ближайшее время будет предъявлено подозрение одному из бенефициаров".

Рябошапка: ГПУ проверяет материалы по шести "проблемным" банкам
Руслан Рябошапка
Фото: пресс-служба президента

Генеральная прокуратура проверяет материалы по шести так называемым проблемным банкам, а также в ближайшее время будет предъявлено подозрение одному из бенефициаров.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина".

"Направление продвижению активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас как минимум 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, то, что незаконно было выведено из этих банков", - сказал он на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Рябошапка также отметил, чтоесколько фигурантов, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уведомлены о подозрении.

"В настоящее время мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена", - добавил генпрокурор.

Напомним, 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит"

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