Рада приняла в первом чтении законопроект под анбандлинг ГТС

Оператор системы будет независимым и государственным.

Рада приняла в первом чтении законопроект под анбандлинг ГТС
Фото: utg.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2239-1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы.

За него проголосовали 286 депутатов.

"Без принятия этого закона мы не пройдем сертификацию оператора ГТС. Таким образом, у нас не будет независимого оператора. Во-вторых, непринятие этого законопроекта может сорвать процесс переговоров, которые проходят между Украиной и РоSSийской Федерации о продлении контрактов на транзит роSSийского газа через Украину. И в-третьих, мы должны показать Европейскому Союзу и европейским партнерам, что мы выполняем свои обязательства, предусмотренные Третьим энергопакетом и законом Украины о рынке природного газа", - сказал, представляя законопроект нардеп Андрей Жупанин.

Изменения вносятся в Хозяйственный кодекс, Земельный кодекс, закон о трубопроводном транспорте, о лицензировании видов хозяйственной деятельности, об управлении объектами государственной собственности и некоторые другие законы.

Законопроект устанавливает, что компания, которой передаются объекты государственной собственности с целью создания оператора газотранспортной системы (а также системы передачи электроэнергии), должна быть полностью независимой в принятиии решений по использованию, эксплуатации, обслуживанию, планированию, развитию и их финансированию.

Оператор ГТС может принадлежать исключительного государству или субъекту хозяйствования, которое принадлежит государству. По словам нардепа Андрея Геруса, ко второму чтению (оно должно состояться до 1 ноября, чтобы успеть с сертификацией оператора) в законопроекте пропишут запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами.

Оператором газотранспортной системы будет одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее выведут из состава группы "Нафтогаз" и отдадут в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

"ОГТСУ" уже подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы.

Напомним, что до конца года Украина обязана завершить анбандлинг, то есть выделение функции транспортировки газа в отдельную компанию. Для этого необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины.

В РоSSии заявляли, что если Украина успеет это сделать до конца года, "Газпром" подпишет новый транзитный договор на европейских правилах.

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