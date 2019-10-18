В Эквадоре предположили, что в призывах к протестам может быть замешана РоSSия

Некоторые заявления в соцсетях против правительства Эквадора имели IP-адреса из РоSSии.

В Эквадоре предположили, что в призывах к протестам может быть замешана РоSSия
Фото: morningstaronline.co.uk

Генпрокуратура Эквадора предполагает, что для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из РоSSии. Об этом сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в интервью изданию El Comercio.

"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Гепрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", - сказала она.

Она отметила, что основные показатели и тенденции в социальных сетях против правительства поднимались в Венесуэле, однако некоторые атаки имели IP в РоSSии.

"Надеюсь, что расследование нам даст ясность об уровне договоренности (между разными группами во время протестов). Я думаю, что она существовала. Все ли вовлеченные осознавали, во что они играют? Мне кажется, что нет. Думаю, что это должно быть показано", - добавила министр.

Напомним, массовые протесты против президента Эквадора Ленина Морено начались после резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.

12 октября протестующие захватили здание Службы генерального контролера, которая занимается финансово-экономическим контролем в стране.

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