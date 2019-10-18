Верховный Суд поддержал военных пенсионеров в споре о перерасчете пенсий

Снижение максимального размера по выслуге лет не должно уменьшать выплаты.

?Верховный Суд поддержал военных пенсионеров в споре о перерасчете пенсий
Фото: Макс Требухов

Большая палата Верховного Суда 16 октября признала незаконным снижение процентного размера основной пенсии, которая назначается по закону Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, при ее перерасчете.

Об этом говорится на сайте Верховного Суда.

Согласно материалам дела, проживающий в Житомирской области бывший военный с 2004 года по выслуге лет получал пенсию в размере 83% сумм денежного обеспечения. В августе 2017 года Кабинет министров принял постановление №704 об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, но затем пенсионеру на основании постановления Кабмина №103 от 21 февраля 2018 года пересчитали пенсию в размере не 83%, а 70% от этой суммы.

Он подал иск против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, а местный суд решил направить дело в Верховный Суд, чтобы тот рассмотрел его как образцовое для подобных разбирательств.

Судьи в Киеве пришли к выводу, что ПФУ не должен был при пересчете снижать процентное значение размера основной пенсии. Сейчас дествительно максимальный размер не может превышать 70% сумм денежного обеспечения, но это касается только новых пенсий. "Применение этого показателя к перерасчету пенсии является противоправным, и потому что касается назначения новых пенсий, а не пересчета ранее назначенных, и учитывая принцип необратимости нормативно-правовых актов во времени", - говористя в заявлении суда.

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